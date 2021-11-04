В Азербайджане заявили, что конкретной даты новой встречи с Лавровым пока нет

БАКУ, 4 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил ТАСС, что конкретной даты новой встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пока нет, но визит в Москву не исключен.

Он напомнил, что в октябре встречался с российским коллегой в Минске, а на днях министры также провели телефонный разговор. "Мы с РФ в постоянных контактах, - сказал Байрамов на полях VIII Глобального бакинского форума "Мир после COVID-19", отвечая на вопрос о возможности поездки в Москву. - Российско-азербайджанская повестка очень широкая, с этой точки зрения мы периодически встречаемся".

"Конкретной даты следующей встречи еще нет, но мы такую возможность никогда не исключаем, потому что у нас очень широкая повестка и всегда есть вопросы, которые нужно обсуждать", - подчеркнул глава азербайджанского МИД.