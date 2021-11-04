Фон дер Ляйен подверглась критике за 19-минутный полет из Вены в Братиславу

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступающая за решительные меры по борьбе с изменением климата, подверглась резкой критике за 19-минутный перелет на частном самолете из Вены в Братиславу.

Подобные действия являются "экологическим грехом", заявил в четверг газете Bild генеральный секретарь Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер. Этот перелет "стоил налогоплательщикам много денег и, прежде всего, много доверия", считает он.

"Если вы хотите перемен, то нужно показать пример. Иначе вам нельзя доверять", - отметила в свою очередь депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Яна Шимке.

Ранее на климатической конференции в Глазго фон дер Ляйен призвала мировое сообщество ускорить темпы в усилиях по реализации климатических целей. Перелет из Вены в Братиславу она совершила в июне, пишет Bild. Расстояние на автомобиле от Вены до Братиславы составляет менее 100 км. На поезде можно добраться в течение часа.

В Еврокомиссии отметили, что после Братиславы фон дер Ляйен должна была отправиться в Ригу, поэтому у нее "не было другой возможности", кроме как полететь из Вены в Братиславу на самолете.