Рада назначила трех министров

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Верховная рада назначила Ирину Верещук вице-премьер-министром - министром по вопросам неподконтрольных территорий Украины. Ее кандидатура в четверг утверждена большинством голосов на заседании парламента.

На этом посту Верещук сменила Алексея Резникова, который возглавил Министерство обороны Украины. Проект постановления о назначении Верещук, принятый парламентом, не требует подписи президента. Таким образом, Верещук утверждена на пост министра сразу после голосования депутатов.

Выступая в четверг в парламенте Верещук заявила, что Минские соглашения по Донбассу "не являются дорожной картой для деоккупации и реинтеграции", однако Киев остается их подписантом и не отказывается от их выполнения. Она добавила, что намерена принимать участие в работе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, однако решение об этом находится в компетенции высшего руководства страны.

В среду Верещук сообщила, что в должности министра намерена провести аудит выполнения принятых ранее решений и поручений. Она планирует работать над тем, чтобы реинтеграция неподконтрольных Киеву территорий происходила "уже сегодня" через "информационное, гуманитарное и цифровое присутствие".

С 2010 по 2015 год Верещук была мэром Равы-Русской, с 29 августа 2019 года - депутатом Рады от правящей партии "Слуга народа", главой подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны.

Министр экономики

Верховная рада назначила Юлию Свириденко первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины. За ее кандидатуру на заседании Рады проголосовало большинство депутатов.

До этого назначения 36-летняя Свириденко занимала пост заместителя главы офиса президента, ранее была первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а в 2018 году исполняла обязанности губернатора Черниговской области.

В этих должностях Свириденко сменила Алексея Любченко, чью отставку в среду отвердила Рада.

Министр по делам стратегических отраслей промышленности

Верховная рада поддержала назначение Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. За такое решение проголосовало большинство депутатов парламента.

Назначение Рябикина стало возможным после того, как накануне парламент утвердил отставку Олега Уруского. Несмотря на то, что Уруский также занимал пост вице-премьера Украины, Рябикину не предложили должность заместителя главы правительства.

До назначения министром 56-летний Рябикин в течение года возглавлял Государственною таможенную службу Украины. Ранее он был депутатом Верховной рады трех созывов. Кроме того, он был доверенным лицо Виктора Ющенко на выборах президента Украины.