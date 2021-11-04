МИД Белоруссии заявил протест временному поверенному Польши из-за заявлений о границе

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. МИД Белоруссии в четверг заявил временному поверенному в делах Польши в республике решительный протест в связи с высказываниями официальных лиц страны о ситуации на белорусско-польской границе.

Мигранты на польско-белорусской границе — гибридное оружие или нуждающиеся в помощи люди?

"4 ноября в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский. Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи распространенным официальными лицами Польши заявлением о некоем "заходе" 2 ноября в Польшу с территории Беларуси неустановленных "вооруженных лиц в форме", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского МИД.

В нем отмечается, что внимание польской стороны обращено на тот факт, что "тиражирование подобных абсолютно бездоказательных инсинуаций стало уже нормой в поведении официальной Варшавы". "Войцеховскому жестко указано на недопустимость нагнетания обстановки на границе и использования с этой целью весьма сомнительных с точки зрения принципов добрососедства и здравого смысла методов работы", - подчеркивается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что Белоруссия никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты, поэтому категорически отвергает подобного рода провокации. При этом Минск подтвердил готовность решать любые, в том числе чувствительные, вопросы в духе уважительного диалога.