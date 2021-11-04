Участники митинга в Сухуме потребовали отставки главы МВД

СУХУМ, 4 ноября. /ТАСС/. Участники митинга, прошедшего в Сухуме в связи с избиением 30 сентября ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, потребовали отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара. Об этом говорится в резолюции митинга.

"Единственным способом стабилизации ситуации, возвращения ее в правовые рамки по-прежнему является отставка министра внутренних дел и справедливое разбирательство инцидента", - говорится в резолюции.

Участники митинга решили делегировать троих человек к президенту республики Аслану Бжании, чтобы передать требование митингующих.

Как отмечается в резолюции, "проявление беззакония в адрес ветеранов разрушает идеологические устои и ценностные ориентиры государства, негативно скажется на нашем будущем". "Если президент и дальше во главу угла будет ставить не вопросы законности и справедливости, и дальше будет идти на обострение внутриполитической ситуации, вся ответственность за эскалацию напряженности в обществе ляжет на него", - подчеркивается в документе. Участники митинга призвали все общественно-политические силы страны "объединиться в преддверии парламентских выборов для защиты интересов и будущего Абхазии".

Председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба заявил на митинге, что "сегодня проходит мирная протестная акция". "Мы говорим власти, что есть граждане, не согласные с решением президента, с политикой президента, не более того. Никто никуда нападать не собирается, мы не знаем, что заставляет президента, избранного большинством народа, оградить себя от народа высоким железным забором. Почему глава государства не смог урегулировать ситуацию сам? А потому что он не выполняет ни одного предвыборного обещания и не собирается, он не меняет жизнь граждан к лучшему", - сказал Ардзинба.

Один из лидеров оппозиции отметил, что "всех беспокоит то, что Бжания в ситуации с вопиющим инцидентом в отношении ветеранов в день победы выбрал не народ Абхазии, а своих единомышленников, подельников". "Решение президента в отношении главы МВД ведет к конфронтации, усугубляет и без того сложную ситуацию в стране. Последствия этого решения, этой политики могут привести к срыву парламентских выборов и затяжному политическому кризису. Не нужно провоцировать народ, нужно говорить правду и тогда ничего плохого не будет. Нам надоели уже перевороты, нам не нужно накалять обстановку, это все опускает наше государство", - сказал Ардзинба.

Выступивший на митинге депутат Гарри Кокая сказал, что он давно извинился "за нарушение административного характера". "Я позволил себе это в честь праздника победы, но это вызвало неадекватные действия со стороны МВД. Это была провокация, направленная на подавление инакомыслия. Меня за мое мнение до этого вызывали в село Тамыш с вопросами и претензиями. Без президента этого не было бы", - сказал он.

Об инциденте

По данным МВД, вечером 30 сентября, когда в республике отмечали День победы и независимости, депутат парламента Гарри Кокая на площади им. Багапша на сухумской набережной произвел более 10 выстрелов из пистолета в воздух. Он не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны. В результате действий сотрудников МВД депутат и несколько ветеранов получили увечья.

11 октября Генпрокуратура сообщила о завершении доследственной проверки по факту применения насилия в отношении ветеранов войны 1992-1993 годов хулиганства, незаконного хранения и ношения оружия, оскорбления представителя власти, имевших место 30 сентября в Сухуме. В отношении заместителя министра внутренних дел Раща Цвижбы и замкомандира СОБРа Дадына Чачхалии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 288 ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"), которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

В действиях депутата парламента Гарри Кокаи прокуратура усмотрела признаки хулиганства и оскорбление представителя власти, а в действиях другого депутата - Алмасхана Ардзинбы, стрелявшего возле МВД в ночь на 1 октября, - признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207 ("Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия") и ч. 1 ст. 217 ("Незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов") Уголовного кодекса Республики.