Полиция Испании сообщила о ликвидации сети, ввозившей мигрантов из Пакистана

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании при сотрудничестве с правоохранительными органами других стран пресекла деятельность преступной сети, которая занималась нелегальным ввозом на территорию ЕС выходцев из Пакистана. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе испанских стражей порядка.

По их информации, операция прошла при сотрудничестве с семью государствами и при содействии Европейского полицейского агентства (Европол) и Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст). Члены группировки использовали так называемый балканский маршрут для перевозки мигрантов. Их доставляли на территорию ЕС на грузовиках "в нечеловеческих условиях и с серьезным риском для жизни" нелегалов, уточнила испанская полиция.

Стражи порядка отметили, что преступная организация могла ввезти в Евросоюз как минимум 400 мигрантов, получив прибыль от своей незаконной деятельности на сумму более €2 млн. В результате расследования были задержаны 15 человек: в Испании, Румынии, Словении и Хорватии.