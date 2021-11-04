МИД Австрии планирует 22 ноября провести конференцию по Белоруссии

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. МИД Австрии проведет 22 ноября международную конференцию в Вене для обсуждения внутриполитической ситуации в Белоруссии на фоне протестов после президентских выборов в этой стране. Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики.

Как отмечается, в конце октября проведение подобной конференции анонсировал в Брюсселе канцлер Австрии Александер Шалленберг. В конференции под названием "На пути к благополучному и безопасному будущему Белоруссии" планируется участие международных политиков и экспертов. Австрийская сторона также пригласила к участию представителей из Белоруссии.

"Австрия и международное сообщество не должны закрывать глаза на сложную ситуацию в Белоруссии, особенно важно собрать вместе самых разных участников и вместе подумать над тем, как найти выходы и улучшить условия для инклюзивного диалога", - отметили в МИД Австрии.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну, как и ряд других активистов оппозиции. После подведения итогов голосования в республике начались массовые протесты, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, а затем в течение нескольких месяцев в стране проходили массовые акции, митинги и шествия.