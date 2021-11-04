Финляндия продлила ограничения на границе, в том числе с РФ, до 28 ноября

ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство Финляндии приняло решение о продлении введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах для целого ряда стран, в том числе для России, до 28 ноября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

"Пандемия все еще продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока еще не считаются достаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения все еще существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 28 ноября (ранее оно действовало до 7 ноября)", - говорится в сообщении.

Речь идет прежде всего о приезде в туристических целях из третьих стран.

Въезд в Финляндию из РФ