Правящая партия Молдавии вернула под контроль парламента общественную телерадиокомпанию

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) вернула под контроль парламента главный телеканал страны "Телерадио Молдова". Соответствующие поправки в кодекс об аудиовизуальных медиауслугах были одобрены в четверг в окончательном чтении на заседании законодательного органа, информирует его пресс-служба.

"Парламент вернул под свой контроль компанию "Телерадио Молдова". Поправки одобрены в окончательном чтении голосами 56 депутатов", - говорится в сообщении.

Изменения позволят депутатам отправлять в отставку руководство "Телерадио Молдова", новых руководителей будет также утверждать парламент по предложению Наблюдательного совета телерадиокомпании. Членов Наблюдательного совета будут утверждать законодатели.

Еще одно положение законопроекта - пересмотр механизма утверждения состава Совета по регулированию в среде аудиовизуальной информации. Он состоял из девяти членов, пятеро из которых - представители медийных общественных организаций, а остальные представляют парламент, правительство и президента. Теперь его состав сократили до семи человек, которые в основном будут представлять госорганы.

Представители ПДС раскритиковали работу "Телерадио Молдова", указав на ухудшение имиджа компании и снижение качества услуг, и намерены сразу уволить его руководство. Телеканал критику и поправки не комментирует.

Совет по регулированию в среде аудиовизуальной информации - единственное учреждение, которое осуществляет надзор за медиарынком страны. Некоторые его членов связывают изменения с желанием ПДС установить политический контроль над советом. По итогам прошедших в июле досрочных парламентских выборов партия получила 63 мандата в 101-местном парламенте, еще 32 места получил Блок коммунистов и социалистов, 6 - партия "Шор". Эти результаты позволили ПДС сформировать парламентское большинство и правительство.