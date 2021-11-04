В МИД Азербайджана не исключили проведение встречи Алиева с Пашиняном

БАКУ, 4 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов не исключил проведения в будущем встречи президента республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Однако он констатировал, что в настоящее время информации о ней нет.

"Информации об этом [проведении встречи лидеров двух стран] нет. Нельзя исключить проведения в будущем таких встреч, но в настоящее время информации об этом нет", - сказал министр в четверг, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Глобального бакинского форума "Мир после COVID-19 ".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября того же года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.