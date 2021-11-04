Саакашвили отверг призыв патриарха Илии II прекратить голодовку

ТБИЛИСИ, 4 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжит голодовку, несмотря на просьбу Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II начать принимать пищу. Об этом в четверг сообщил журналистам секретарь предстоятеля церкви Микаэль Ботковели.

"Господин Михаил [Саакашвили] поблагодарил его святейшество. Вам известно, что я во второй раз прибыл к нему. Он ценит внимание его святейшества, отметил, что уважает. Но просил меня передать его святейшеству, что продолжит голодовку, так как это его принципиальная позиция, и он не собирается менять ее, по крайней мере на данном этапе", - сказал он после разговора с Саакашвили.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевести политика в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты выступают категорически против этого и настаивают на отправке в частную клинику.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, а по двум из них заочно уже приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, что может караться лишением свободы на срок до пяти лет. В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.

В среду президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили и не считает его политзаключенным.