Президент Абхазии не стал увольнять главу МВД по требованию демонстрантов

СУХУМ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания не стал увольнять министра внутренних дел Дмитрия Дбара по требованию участников митинга ветеранов и оппозиции. Об этом по итогам переговоров сообщил представитель митингующих Виталий Габния.

"Вопрос связан с избиением ветеранов, мне было поручено озвучить резолюцию митинга. Президент выслушал, сказал, что будет решать в рамках закона, дело находится в Генпрокуратуре, возбуждены уголовные дела по непосредственным участникам инцидента. Он сказал, что будет решать все в правовом русле, опираясь на мнение прокуратуры", - сказал Габния журналистам, а затем и участникам акции протеста.

Ответ президента вызвал недовольство митингующих, они решили не расходиться и готовят новую резолюцию.

Ранее на митинге в связи с избиением ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов высокопоставленными сотрудниками МВД 30 сентября, приняли резолюцию, в которой призвали президента отправить Дбара в отставку.

В администрации ранее сообщили ТАСС, что встреча проходила с представителями митингующих Виталием Габнией, Тимуром Гулией, Валерием Мааном, Зурабом Кокаей.

История вопроса

По данным МВД, вечером 30 сентября, когда в республике отмечали День победы и независимости, депутат парламента Гарри Кокая на площади им. Багапша на сухумской набережной произвел более 10 выстрелов из пистолета в воздух. Он не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны. В результате действий сотрудников МВД депутат и несколько ветеранов получили увечья.

11 октября Генпрокуратура сообщила о завершении доследственной проверки по факту применения насилия в отношении ветеранов войны 1992-1993 годов, хулиганства, незаконного хранения и ношения оружия, оскорбления представителя власти, имевших место 30 сентября в Сухуме. В отношении заместителя министра внутренних дел Раща Цвижбы и замкомандира СОБРа Дадына Чачхалии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 288 ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"), которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В действиях депутата парламента Гарри Кокаи прокуратура усмотрела признаки хулиганства и оскорбление представителя власти, а в действиях другого депутата - Алмасхана Ардзинбы, стрелявшего возле МВД в ночь на 1 октября, - признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207 ("Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия") и ч. 1 ст. 217 ("Незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов") Уголовного кодекса республики.