Вьетнам потребовал от Китая уважения своего суверенитета в Южно-Китайском море

ХАНОЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Вьетнам требует от Китая уважения своего суверенитета в Южно-Китайском море (ЮКМ) и призывает китайскую сторону немедленно вывести рыболовецкие суда из вьетнамской акватории в районе архипелага Спратли. Об этом заявила в четверг на пресс-брифинге в Ханое заместитель директора департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фам Тху Ханг, комментируя сообщения зарубежных СМИ о том, что более 100 китайских рыболовных судов ведут промысел в акватории Спратли.

"Мы требуем от Китая в срочном порядке прекратить деятельность рыболовных судов в районе островов Шиньтон, входящих в состав вьетнамского архипелага Чыонгша [вьетнамское название Спратли]", - заявила дипломат, подчеркнув, что действия Китая нарушают международное право и суверенитет Вьетнама.

По ее словам, Вьетнам "имеет полные исторические доказательства и юридические основания для подтверждения своего суверенитета над архипелагом Чыонгша в соответствии с положениями международного права". "Обладая суверенитетом, суверенными правами и юрисдикцией над морскими районами, которые определяются Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, Вьетнам требует от Китая вывода рыболовецких судов из акватории Чыонгша и уважения своего суверенитета", - подчеркнула заместитель официального представителя МИД СРВ.

Архипелаг Спратли и расположенные по соседству с ним Парасельские острова уже много лет остаются причиной многонационального конфликта в ЮКМ. При том что основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, кроме них о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из участников этого конфликта.