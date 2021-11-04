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Лукашенко назвал Союзное государство "приоритетом из приоритетов" для Белоруссии

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства.

"По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений", - заявил глава государства в четверг на заседании Высшего госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.

Союзное государство для Белоруссии является "приоритетом из приоритетов", заявил Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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