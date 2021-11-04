Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия намерены усилить региональную группировку войск

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия готовы усилить региональную группировку войск Союзного государства, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

"Как показали последние события, региональная группировка войск союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и для всего постсоветского пространства. Мы с президентом [России Владимиром Путиным] и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем", - сказал Лукашенко.