Ирина Верещук 10 ноября присоединится к переговорному процессу по Донбассу

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер-министр - министр по реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Украины Ирина Верещук, назначенная в четверг на эту должность, 10 ноября присоединится к переговорному процессу по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Уже в следующую среду я присоединюсь к переговорному процессу. Каким образом? Увидим. Мы с президентом [Украины Владимиром Зеленским] договорились, что я буду принимать участие в этом процессе, а потом мы определим мою роль и место в нем", - сказала она журналистам в кулуарах Верховной рады.

Верещук добавила, что на этом направлении сделает акцент на гуманитарных аспектах. "Например, есть проблема с карточками Ощадбанка. Пользуясь случаем, хочу обратить внимание: есть информация, что Ощадбанк каким-то образом блокирует карточки переселенцев и тех, кто там в Донбассе получают соцвыплаты или пенсии через этот банк. Мы будем разбираться, почему. Если это так, то я обращаюсь к руководству Ощадбанка и прошу: давайте мы вместе сядем и вместе решим эту проблему. Потому что, как мне стало известно, там накопилось несколько миллиардов гривен. Я это услышала от коллектива, с которым буду работать в министерстве", - заявила она.

Верещук также сообщила, что планирует посетить Донбасс на следующей неделе, чтобы поговорить с местными жителями.

Ранее в четверг Верховная рада назначила Ирину Верещук вице-премьер-министром - министром по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины. На этом посту она сменила Алексея Резникова, который с 5 мая 2020 года является первым заместителем главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.