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Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ

Президент Белоруссии попросил членов Высшего госсовета Союзного государства и правительств двух стран обеспечить практическую реализацию программ
© Михаил Метцель/ТАСС

МИНСК/СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ с Россией.

До этого документ был завизирован президентом России Владимиром Путиным. "Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего государственного совета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я", - сказал Лукашенко.

Новая Военная доктрина

Новая Военная доктрина, Концепция миграционной политики Союзного государства и другие решения утверждены по итогам заседания в четверг Высшего госсовета. Мероприятие с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошло по видеосвязи.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев представил лидерам подготовленные документы, после чего участники заседания одобрили их утверждение. Они будут подписаны позднее в рабочем порядке.

Как сообщается на сайте Кремля, помимо Военной доктрины и Концепции миграционной политики Союзного государства, в перечень утвержденных документов вошло постановление о присуждении премии Союзного государства в области науки и техники и другие решения.

Реализация союзных программ

Лукашенко попросил членов Высшего госсовета Союзного государства и правительств Белоруссии и РФ обеспечить практическую реализацию союзных программ. "Нами утвержден масштабный пакет интеграционных документов. Они нацелены на укрепление экономического потенциала двух стран. Я прошу членов ВГС, правительств и парламентов, Постоянного комитета [Союзного государства] обеспечить в рамках своей компетенции практическую реализацию союзных программ и принятых решений", - сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета.

По его словам, через 25 лет с момента подписания договора об образовании сообщества Белоруссии и России стороны "делают очередной важный шаг на пути союзного строительства".

Путин в свою очередь заявил, что подписанные по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства интеграционные документы - это серьезный шаг, который не связан с внутриполитической ситуацией внутри стран, но нацелен на процветание людей. "Те договоренности, которые были достигнуты нашими правительствами в предыдущий период времени и которые мы сегодня формализовали, подписывая документы, ради которых собрались - это серьезный шаг вперед, и он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что этот шаг "связан с необходимостью эффективно функционировать <...> экономикам и создавать конкурентоспособные преимущества для того, чтобы повышать эффективность <...> работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан".

Глава российского государства поблагодарил Лукашенко и правительства двух стран за проделанную "сложную, многовекторную" работу. Путин сделал особый акцент на том, что на фоне потерь, связанных с распространением коронавируса, в экономике, в социальной сфере во всем мире одним из инструментов выхода из этого кризиса и наиболее эффективным инструментом его преодоления считается объединение усилий расположенных близко друг от друга стран, которые идут по пути кооперации своих усилий в области экономики в целом, в области отдельных отраслей производства, ищут решения в том числе путем интеграции.

"Это происходит во всем мире <…> в юго-Восточной Азии, в Африке, в Южной Америке, в Центральной и Северной Америке - везде, в том числе и в Европе", - отметил Путин, посетовав, что "по многим направлениям этой интеграции мы на постсоветском пространстве отстаем". "Мы не используем в полной мере те возможности, те конкурентные преимущества, которые достались нам со времен Советского Союза. Имею ввиду общую инфраструктуру, общую энергетику, русский язык, который является объединяющим и позволяет нам легко общаться друг с другом. Но по линии строительства Союзного государства мы продвинулись, конечно, дальше, чем по другим трекам", - заявил Путин.

Российский лидер отметил, что такая разноскоростная интеграция в той или иной степени присуща практически всем интеграционным объединениям. "Ничего здесь особенного нет. И то, что мы продвинулись вперед, Александр Григорьевич сказал, говорит только о том, что мы подаем хороший пример нашим партнерам в ЕАЭС, в других структурах на постсоветском пространстве", - заключил Путин.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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