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Минск и Москва установят единые правила поставок продовольствия в Союзном государстве

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в процессе формирования единой аграрной политики в рамках Союзного государства сделают акцент на обеспечении продовольственной безопасности. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

"Это особенно актуально в условиях общемирового взрывного роста цен на продовольствие. На основе интеграции белорусской и российской системы ветеринарного и фитосанитарного контроля будут установлены единые правила поставок продовольственной продукции на рынок Союзного государства", - отметил глава правительства Белоруссии.

Теги
БелоруссияРоссияГоловченко, Роман Александрович
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