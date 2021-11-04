Путин в ответ на жалобу Лукашенко заявил, что будет рад видеть его в Крыму

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко "пожаловался" президенту России Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства. В ответ на это российский лидер заявил, что всегда будет рад видеть Лукашенко в Крыму.

"Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано немало, по дороге провезет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил", - сказал Лукашенко в четверг на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Белорусский лидер отметил, что ему бы хотелось посмотреть установленный в Севастополе памятник, который посвящен окончанию Гражданской войны. "Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы", - добавил он.

Путин откликнулся на просьбу Лукашенко, заверив, что всегда будет рад такому визиту. "Да, конечно, мы всегда будем рады вас видеть, чтобы вы могли посмотреть это [мемориал]", - ответил президент РФ.

Лукашенко предложил Путину вместе посетить Санкт-Петербург, а также пригласил российского лидера посетить Минск при любом удобном случае.

Путин рассказал, что 4 ноября находится в Севастополе по случаю Дня народного единства и в связи с открытием памятника, посвященного окончанию Гражданской войны. "Памятник очень хороший, рекомендую посмотреть", - сказал президент. По его мнению, и история, которая легла в основу мемориала, "очень острая". "Здесь изображены в полный рост, очень мужественно, красиво два брата-близнеца Беренсы", - отметил глава государства. Он напомнил, что один из братьев командовал красным флотом, а второй - белым. "Оба адмиралы и оба после того, как один из них ушел в эмиграцию, не виделись совсем, ушли из жизни не виделись друг с другом", - рассказал Путин. Он считает, что "это очень интересная история".

"Я надеюсь, что это символика, когда два брата-близнеца, два флотоводца стоят вместе на пьедестале рядом, является действительно символом возвращения к единению многонациональной российской нации", - подчеркнул президент.