СМИ: Лукашенко и Путин после Высшего госсовета обсудили международную повестку

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после Высшего госсовета Союзного государства (ВГС) продолжили общение по телефону еще полтора часа, они обсудили международную и внутреннюю повестку, отдельно обстановку на границе с Польшей.

"После [ВГС] - в развитие - продолжили обсуждение по телефону актуальных вопросов международной и внутренней повестки, отдельно остановившись на ситуации на границе с Польшей. Разговор длился почти полтора часа", - сообщает агентство БелТА в четверг.

В целом президенты разговаривали в четверг трижды. "До переговоров [заседания ВГС] созвонились и обсудили вопросы и проблемы, связанные прежде всего с союзным строительством, также Владимир Путин проинформировал коллегу о сегодняшних мероприятиях и в целом ситуации в Крыму", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в четверг на заседании Высшего госсовета утвердили союзные программы - документы, определяющие дальнейшую интеграцию Москвы и Минска, обновленную военную доктрину и миграционную концепцию. Оно прошло в режиме видеоконференции.