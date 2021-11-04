{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Лукашенко и Путин после Высшего госсовета обсудили международную повестку

Беседа продолжалась полтора часа, отмечает БелТА

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после Высшего госсовета Союзного государства (ВГС) продолжили общение по телефону еще полтора часа, они обсудили международную и внутреннюю повестку, отдельно обстановку на границе с Польшей.

На эту тему
Перезагрузка интеграции и белорус на МКС. Итоги Высшего госсовета Союзного государства
Перезагрузка интеграции и белорус на МКС.

"После [ВГС] - в развитие - продолжили обсуждение по телефону актуальных вопросов международной и внутренней повестки, отдельно остановившись на ситуации на границе с Польшей. Разговор длился почти полтора часа", - сообщает агентство БелТА в четверг.

В целом президенты разговаривали в четверг трижды. "До переговоров [заседания ВГС] созвонились и обсудили вопросы и проблемы, связанные прежде всего с союзным строительством, также Владимир Путин проинформировал коллегу о сегодняшних мероприятиях и в целом ситуации в Крыму", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в четверг на заседании Высшего госсовета утвердили союзные программы - документы, определяющие дальнейшую интеграцию Москвы и Минска, обновленную военную доктрину и миграционную концепцию. Оно прошло в режиме видеоконференции.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПольша
Члены Конгресса США призвали использовать санкции в борьбе с климатическим кризисом
Они также призвали взаимодействовать в вопросе урегулирования кризиса с международными партнерами, особенно с правительством КНР
Читать полностью