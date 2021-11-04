В МИД Франции положительно оценили франко-британские переговоры в Париже по рыболовству

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон положительно оценил состоявшиеся в четверг в Париже переговоры с представителем премьер-министра Великобритании по Brexit и международной политике Дэвидом Фростом по условиям рыбного промысла.

"Это была полезная и позитивная дискуссия с Дэвидом Фростом", - сказал Бон журналистам, комментируя итоги встречи. "У нас по-прежнему существуют серьезные разногласия, но пока диалог кажется возможным, пока он продолжается, мы даем ему шанс", - отметил французский дипломат.

"Предстоит еще много работы, но у нас есть надежда на то, что мы сможем достичь согласия по этому вопросу", - заявил Бон, добавив, что Лондон пока не выдал французским рыбакам 200 лицензий, которые требует Париж.

Франция ранее заявила о готовности ввести санкции против Соединенного Королевства из-за обострения спора о лицензиях на лов рыбы. Планировалось, что такие ответные меры Парижа, как ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании и запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах республики, вступят в силу 2 ноября. Однако в начале недели президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не будет вводить санкции на время переговоров по рыболовству.

В Париже высказывают недовольство тем, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на промысел в водах вокруг острова Джерси, чем они требовали. Британская сторона заверяет, что полностью соблюдает договоренности с ЕС и одобрила 98% запросов, поданных из Евросоюза. Еврокомиссия призвала страны как можно скорее урегулировать возникшие противоречия.