Мигранты перекрыли Третью авеню на Манхэттене

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Десятки мигрантов из стран Латинской Америки проводят акцию протеста у здания, в котором расположен офис сенатора Чака Шумера. Об этом сообщает в четверг корреспондент ТАСС.

Протестующие перекрыли Третью авеню, некоторые - в основном, молодые люди - устроили "сидячий" митинг прямо посреди проезжей части. Полиции пришлось перекрыть движение, что привело к возникновению большой пробки рядом с местом проведения митинга. Полиция следит за порядком, но протестующих не разгоняет. Всего на акцию, по оценке корреспондента ТАСС, собралось несколько десятков, возможно, до сотни, человек.

Как пояснили ТАСС участники акции, они требуют от Шумера поднять в Конгрессе вопрос об упрощении процедуры предоставления гражданства мигрантам. Некоторые из участников митинга находятся в США уже много лет, однако до сих не могут стать гражданами, а значит и пользоваться рядом причитающихся им прав. "Нам надоело ждать, мы хотим гражданство сейчас", - заявила ТАСС одна из участниц митинга.

В США сохраняются достаточно мягкие нормы законодательства в отношении мигрантов, затрудняющие их депортацию, даже если они находятся США незаконно. Попытки бывшего президента США Дональда Трампа изменить такое положение вещей значительного успеха не имели. Однако возможность остаться в США далеко не означает получения гражданства.

Мигранты - как те, кто только пытается попасть в США из Латинской Америки, так и те, кто уже прибыли в страну - от пришедших к власти демократов ждут, что те предпримут новые шаги, которые облегчат как прибытие в США, так и дальнейшую защиту их прав.