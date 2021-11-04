Премьер Грузии заверил США, что республика остается их надежным партнером в регионе

ТБИЛИСИ, 4 ноября. /ТАСС/. Грузия остается надежным и преданным партнером США при существующей геополитической обстановке в Закавказье. Как сообщила в четверг пресс-служба правительства Грузии, об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на встрече с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон.

"В существующей геополитической среде крепкое партнерство Грузии и США является очень важным для общих интересов обеих стран и евроатлантической безопасности. <...> Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия остается преданным и надежным союзником США в регионе", - отмечается в сообщении правительства.

Гарибашвили на встрече с заместителем помощника госсекретаря также подчеркнул важность политической стабильности и отметил, что после завершения второго тура муниципальных выборов, которые прошли в Грузии 30 октября, страна должна уделить особое внимание развитию. Американская сторона в свою очередь отметила важную роль Грузии в деле эвакуации людей из Афганистана в конце августа - начале сентября, добавили в пресс-службе грузинского кабмина.

Олсон прибыла в Грузию в четверг в рамках закавказского турне. В Тбилиси она планирует провести переговоры с вице-премьером, главой МИД Давидом Залкалиани, а также с представителями политических партий.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - в области обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры, а также в гуманитарной области.