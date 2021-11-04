В США заявили, что остаются привержены режиму санкций против КНДР

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Власти США остаются привержены режиму санкций против КНДР и призывают к тому же все страны, входящие в ООН. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил на регулярном брифинге в четверг в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать российско-китайский проект резолюции СБ ООН, предусматривающий смягчение рестрикций в отношении КНДР.

"Как вы знаете, мы не комментируем внутреннюю работу системы СБ ООН, но мы остаемся привержены режиму санкций. Мы призываем всех членов ООН выполнять свои обязательства по санкциям в рамках существующих резолюций СБ ООН", - сказал Прайс. Он при этом вновь заявил, что США продолжают стремиться к серьезному дипломатическому взаимодействию с КНДР, не имеют враждебных намерений.