Белорусский парламентарий заявил, что Лукашенко признает Крым территорией России

ТАСС, 4 ноября. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего госсовета Союзного государства является признанием его российской территорией. Об этом заявил в четверг председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Вне всякого сомнения", - сказал он, отвечая на вопрос, означает ли заявление Лукашенко признание Крыма российским.

Савиных подчеркнул, что Белоруссия давно считает Крым территорией России, просто это не было "формализовано для российского медийного пространства".

"Тем не менее, несколько раз и заявление президента было о том, что это [Крым как субъект РФ] политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено, и для нас Крым, как и, скажем так, месяц назад, был неотъемлемой частью Российской Федерации", - добавил парламентарий.

Ранее в ходе мероприятия, состоявшегося по видеосвязи, президент Белоруссии "пожаловался", что российский коллега "все обещал, обещал, что с собой возьмет в Крым", но сегодня не пригласил туда. Путин в ответ рассказал о памятнике жертвам Гражданской войны, к которому он в Севастополе возложил цветы по случаю Дня народного единства, и заверил, что всегда будет рад видеть здесь Лукашенко.

О признании Крыма

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Украина, США, Европейский союз не признали независимость Крыма и воссоединение его с Россией.

23 марта 2014 года Лукашенко заявил, что на сегодняшний день Крым де-факто является частью территории России и отметил, что от него никто не требовал признания или непризнания крымского референдума.

9 августа 2021 года Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым в составе России, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию. Глава государства при этом подчеркнул, что пойдет на этот шаг, хотя его "многое связывает".