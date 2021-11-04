В Нигерии заявили, что террористы убили более 2 тыс. учителей за 11 лет

ПРЕТОРИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Около 2 300 учителей погибли от рук боевиков террористической группировки "Боко харам", еще 19 тыс. стали перемещенными лицами за последние 11 лет в штатах Адамава, Борно и Йобе. Об этом сообщила в четверг газета Leadership со ссылкой на управляющего директора комиссии развития северо-востока Нигерии Мохаммеда Алкали.

"Образование на северо-востоке Нигерии и без того находилось в упадке, а с началом кризиса, вызванного нападениями "Боко харам", ситуация только усугубилась, - приводит издание слова Алкали. - За последние 11 лет около 2 300 учителей были убиты, 19 тыс. стали внутренне перемещенными лицами в штатах Борно, Йобе и Адамава. С 2014 года уничтожены примерно 1 500 школ."

Ранее президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что более 12 млн учащихся отказываются ходить в школу из-за страха быть похищенными бандитами в целях получения выкупа.

Группировка "Боко харам" впервые заявила о себе в 2004 году как движение "за избавление страны от безнравственности и неверия". Она добивается установления законов шариата на севере Нигерии, регулярно совершая вооруженные нападения и террористические акты. Боевики фундаменталистской группировки уже несколько лет фактически ведут войну против властей, выбирая в качестве целей военные и полицейские объекты, нападая на старейшин и лидеров религиозных общин.