Сенатор внесет в проект оборонного бюджета США поправку о проверках поставок БПЛА Турцией

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) намерен внести поправки к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался в стране с 1 октября), которые предусматривают проведение проверок экспорта беспилотников из Турции на нарушения, а также возможные ограничения помощи Азербайджану. Об этом говорится в заявлении, распространенном законодателем в четверг.

Как следует из документа, Менендес добивается того, чтобы Пентагон обязали представить доклад о том, есть ли в турецких беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) комплектующие, произведенные в США. Кроме того, власти США должны дать оценку, нарушают ли поставки Анкарой данных аппаратов американские законы.

"Продажа Турцией беспилотников опасна, дестабилизирует обстановку и является угрозой миру и правам человека", - подчеркнул сенатор. "США не следует участвовать в этом, данная поправка подчеркивает, что мы должны не допустить использования американских комплектующих в этих турецких вооружениях", - добавил Менендес. Он заострил внимание на том, что "турецкие беспилотники сыграли решающую роль в прошлогодней войне между Арменией и Азербайджаном". "С тех пор Польша, Марокко и Украина купили Bayraktar TB2, а ряд стран проявили интерес к этому, включая Анголу, Эфиопию, Нигер, Нигерию и Руанду", - подчеркнул сенатор.

Вторая инициатива Менендеса состоит в том, чтобы запретить администрации США пользоваться рядом исключений из принятой Конгрессом в 1992 году поправки. Она запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. По мнению сенатора, власти Азербайджана "при поддержке Турции продолжают выбирать путь насилия вместо процесса мирного урегулирования путем переговоров между Арменией и Азербайджаном".