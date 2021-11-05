Болсонару дал показания полиции по делу о вмешательстве в ее работу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару лично дал показания по делу о предположительном вмешательстве главы государства в деятельность следственных органов. Об этом сообщает в четверг телеканал Globo со ссылкой на стенограмму допроса.

"У меня никогда не было намерения путем смены руководства [полиции] получать конфиденциальную информацию по секретным расследованиям, вмешиваться в работу федеральной полиции или получать составленные ей доклады", - приводит канал слова политика.

В конце апреля 2020 года в Бразилии разгорелся политический скандал, спровоцированный уходом из правительства прежнего министра юстиции Сержиу Мору. Свое решение экс-глава ведомства объяснил несогласием с действиями Болсонару, который за несколько часов до ухода Мору уволил руководителя Федеральной полиции Маурисиу Лейте Валейшу. По версии Мору, бразильский лидер таким образом пытался повлиять на расследование уголовных дел, фигурантами которых являются сыновья президента. Фактически бывший министр публично обвинил Болсонару в использовании служебного положения в личных целях, вмешательстве в деятельность следственных органов и препятствовании правосудию.

На этом фоне бывший судья Федерального верховного суда Селсу ди Мелу санкционировал расследование в отношении главы государства и разрешил опубликовать видеозапись заседания правительства, на котором, по словам Мору, президент давил на силовиков. На обнародованных кадрах видно, как глава государства жалуется на качество поступающих из военного ведомства, разведывательных органов и Федеральной полиции оперативных сводок, а также предупреждает, что ответственные за безопасность, вплоть до министра, могут лишиться своих постов. По мнению Селсу ди Мелу, который до своей отставки с поста судьи высшей инстанции в связи с достижением предельного возраста выступал докладчиком по данному процессу, президент не имел права отказаться от личной дачи показаний. Такая прерогатива распространяется только на потерпевших и свидетелей, указывал он.