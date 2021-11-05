Глава МВБ заявил, что США будут наблюдать за борьбой России с киберпреступностью

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена следить за тем, как российские власти противодействуют преступности в киберпространстве у себя в стране. Об этом сообщил в четверг министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

Министра попросили оценить результаты борьбы с этим видом правонарушений в РФ после российско-американского саммита в Женеве, на котором было заявлено о планах начать консультации по кибербезопасности. "Действия говорят лучше слов. Я думаю, мы посмотрим, что произойдет", - ответил глава министерства. Он счел целесообразным напомнить слова президента США Джо Байдена: "Страны обязаны бороться с киберпреступностью в пределах своих границ".

Москва и Вашингтон "для решения этой проблемы создали экспертную группу", продолжал Майоркас. По оценке министра, хакеры, совершившие атаку на системы компании SolarWinds, "были изобретательны", хотя предыдущая администрация республиканца Дональда Трампа не извлекла из этого должных уроков. Министр указал на "настоятельную и неотложную необходимость укрепления кибербезопасности федерального правительства" США.

Ситуация вокруг кибератак

В начале мая злоумышленники из хакерской группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. СМИ приписывают этой же группировке атаку, совершенную в начале июля на сети IT-компании Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Песков подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Пресс-секретарь президента РФ также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.

16 июня в Женеве состоялись переговоры Путина и Байдена. В совместном заявлении они сообщили о намерении запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон заявили о планах начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заявил, что cпецслужбы обеих стран установили хороший контакт в сфере информационной безопасности, Москва пользуется наводками Вашингтона в этой области.