Республиканцы США представили законопроект по выделению Тайваню $2 млрд военной помощи

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Республиканцы Конгресса США представили в четверг законопроект, предусматривающий выделение Тайваню ежегодно 2 млрд долларов, а также предоставление другой помощи для укрепления обороны Тайбэя. Об этом сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого оказался текст инициативы.

Законопроект обязывает вашингтонскую администрацию до 2032 года ежегодно выделять Тайваню $2 млрд в рамках программы оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам. Помощь будет оказываться путем предоставления грантов и кредитов, позволяющих приобретать вооружения у США. Отмечается, что финансирование будет осуществляться на определенных условиях, включая обязательство Тайваня покрывать расходы США, а также согласие Тайбэя и Вашингтона осуществлять совместное долгосрочное планирование развития военного потенциала. Инициатива также внесет изменения в действующий американский закон о контроле над экспортом вооружений, который регулирует продажи оружия за рубеж, чтобы облегчить американским компаниям проведение сделок с Тайванем.

Предложение также потребует от администрации США предоставлять Конгрессу ежегодные оценки усилий Тайваня в плане его оборонной стратегии. Законодатели намерены усилить взаимодействие США и Тайваня в военной сфере и расширить возможности профессионального военного образования и технической подготовки в Америке для тайваньских военнослужащих. "Защита Тайваня имеет решающее значение для сохранения авторитета Соединенных Штатов как защитника демократических ценностей и принципов свободного рынка, воплощенных народом и правительством Тайваня", - утверждается в законопроекте.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина, который подчеркивает принадлежность острова КНР и призывает Белый дом соблюдать политику "одного Китая". Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций.