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Премьер Японии планирует посетить США до конца ноября

Фумио Кисида проведет встречу с президентом Джо Байденом

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намеревается посетить США и встретиться там с президентом Джо Байденом до конца ноября этого года. Об этом в пятницу сообщило агентство Jiji.

Ранее в Глазго, где проходила 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), глава японского правительства впервые лично пообщался с Байденом. Лидеры двух стран провели короткую беседу, в ходе которой обсудили двусторонний стратегический альянс, а также сотрудничество с целью обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Обе палаты японского парламента 4 октября большинством голосов избрали Фумио Кисиду новым, 100-м по счету премьер-министром Японии. Перед этим 29 сентября он занял должность главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Выборы нового председателя ЛДП прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Кисида был главой японского МИД с 2012 по 2017 год.

Теги
ЯпонияСШАКисида, ФумиоБайден, Джо
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