В США обвинение оспорило смягчение меры пресечения зампреду правления "Новатэка"

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Представители Министерства юстиции США опротестовали в окружном суде штата Флорида ходатайство защиты заместителя председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя о смягчении ему меры пресечения. Документ был размещен в четверг в базе данных суда.

Представители обвинения ставят под сомнение доводы защиты о том, что при определении меры пресечения не были учтены важные факты. Минюст США настаивает также, что риск бегства Джитвэя в страну, где он сможет избежать экстрадиции в Соединенные Штаты, сохраняется.

"Ходатайство защиты должно быть отклонено. Судья [Дуглас] Фрейзер основательно и вдумчиво рассмотрел аргументы по вопросам залога и меры пресечения, которые указывают на высокий риск улета (бегства) ответчика", - резюмировали в министерстве. По мнению Минюста США, у Джитвэя, несмотря на крупный залог, "более чем достаточно средств, чтобы оспаривать в суде обвинения".

Зампред правления компании был арестован в штате Флорида по обвинению в сокрытии активов в офшорах в целях уклонения от уплаты налогов. По версии американских налоговиков, объем средств, которые Джитвэй пытался утаить от властей США, в определенный момент превышал $93 млн. Счета в зарубежных банках в период предполагаемых махинаций были оформлены на тогдашнюю супругу Джитвэя, являвшуюся гражданкой России. Ему в случае признания виновным грозит до 20 лет лишения свободы.

24 сентября Джитвэй был освобожден под залог в $80 млн. Суд по рекомендации прокуратуры постановил круглосуточно следить за его местонахождением, запретив ему покупать билеты на транспорт и посещать аэропорты, железнодорожные, автобусные и морские вокзалы, а также порты. Зампреду правления "Новатэка" нельзя покидать свой дом с 20:00 до 06:00.

Джитвэй работает в России с 1995 года, став партнером PwC Global Energy. Работу в "Новатэке" начал в 2003 году. В августе 2007 года избран членом правления компании, в июле 2010 года занял должность заместителя его председателя. В 2019 году Джитвэй, являющийся гражданином США и Италии, получил российское гражданство.