Пекин считает, что США должны исправить ошибки администрации Трампа в отношении Китая

ПЕКИН, 5 ноября. /ТАСС/. Властям США следует исправить ошибки администрации бывшего президента Дональда Трампа для возвращения китайско-американских отношений к нормальному состоянию. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в пятницу на брифинге прокомментировал публикации американских СМИ о подготовке встречи глав двух государств.

"Мы заметили некоторые спекуляции на эту тему в американских СМИ. У нас пока нет информации для обнародования по этому поводу. В принципиальном порядке хотел бы подчеркнуть, что многие инциденты, спровоцированные в одностороннем порядке предыдущей администрацией США, тяжело подорвали китайско-американские отношения", - отметил он.

"Китай необходимым и законным образом ответил на это. Надеемся, что американская сторона исправит свои ошибки и будет следовать с КНР в одном направлении для скорейшего возвращения двусторонних отношений на верный путь стабильного развития", - добавил представитель МИД КНР.

В четверг газета Politico сообщила о том, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе возможной встречи в виртуальном формате, вероятно, объявят об ослаблении визовых ограничений. По сведениям ее источников, на ожидаемых переговорах лидеры также могут объявить о возобновлении работы консульств.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 6 октября, что США и КНР дорабатывают детали договоренности о проведении двусторонних контактов на высшем уровне. До этого агентство Рейтер со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга информировало о достижении принципиальной договоренности о проведении до конца года онлайн-встречи лидеров двух стран.