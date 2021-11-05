МИД КНР призвал США опубликовать все детали инцидента с атомной субмариной Connecticut

ПЕКИН, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Китая призывают США опубликовать доклад об инциденте с атомной ударной субмарины USS Connecticut (класс Seawolf) и прекратить провокации в Южно-Китайском море. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в пятницу на регулярном брифинге прокомментировал итоги расследования.

"Мы в очередной раз призываем США придать огласке все детали инцидента, а также в полной мере отреагировать на озабоченность стран региона. Необходимо остановить провокации, перестать играть мускулами и подрывать суверенитет и безопасность других стран", - сказал он.

В четверг пресс-служба 7-го флота ВМС США сообщила, что расследование пришло к выводу, что субмарина USS Connecticut столкнулась с подводной скалой. Командир подлодки, его старший помощник и оператор гидроакустического комплекса были уволены со службы. По имеющимся данным, в результате столкновения субмарина повредила балластные цистерны. Ядерная силовая установка и ее элементы, по данным ВМС США, повреждений не получили. Удар пришелся по носовой части подлодки.

По данным китайских аналитиков, место инцидента находилось к востоку от Парасельских островов. Субмарина, как полагают эксперты, могла отрабатывать условный перехват китайских подводных лодок на пути следования авианосной ударной группы ВМС США.