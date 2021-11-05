В суде Литвы находятся более 140 жалоб мигрантов на отказ в предоставлении убежища

ВИЛЬНЮС, 5 ноября. /ТАСС/. Более 140 жалоб проникших через Белоруссию нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки на отказ в предоставлении убежища находятся на рассмотрении в суде Литвы. Об этом в пятницу сообщила журналистам директор Департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

"Около 50% просителей после получения отрицательного ответа на свою просьбу обращаются в судебные инстанции в надежде на пересмотр решения. В суде сейчас находится более 140 таких жалоб", - сказала она.

Государство гарантирует просителям бесплатное предоставление юридических услуг и назначает адвоката. Миграционная служба предлагает нелегалам альтернативу: добровольное согласие вернуться на родину, которое стимулируется денежной выплатой в размере 300 евро и билетами на самолет, приобретаемыми литовскими властями. "Просьбы о добровольном выезде стали поступать регулярно, хотя их относительно немного, одна-две в день", - отметила Гудзинскайте. Всего покинуть Литву и вернуться на родину либо забрать заявление об убежище решили более 400 нелегалов.

Департамент миграции рассмотрел 1,4 тыс. из поступивших 3 148 просьб об убежище. Оно предоставлено всего шести лицам. "Они получают необходимые документы и становятся обычными жителями Литвы, могут обустраиваться, искать работу", - отметила директор.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции.