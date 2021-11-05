Верховный суд Нидерландов постановил пересмотреть решение по делу ЮКОСа

ГААГА, 5 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Нидерландов отменил решение, вынесенное апелляционным судом Гааги о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, и постановил пересмотреть данное дело. Об этом говорится в распространенном в пятницу решении суда.

"Верховный суд отменил решение апелляционного суда [Гааги] и направил дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама для вынесения решения", - говорится в документе.

В инстанции подчеркнули, что кассационная жалоба, поданная российской стороной, удовлетворена по одному пункту. По мнению Верховного суда, "довод Российской Федерации о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве, был ошибочно отклонен апелляционным судом по процессуальным основаниям и должен был быть рассмотрен с содержательной точки зрения". С учетом этого суд пришел к выводу, что решение апелляционного суда Гааги не может быть оставлено в силе.

В то же время суд отклонил апелляцию российской стороны по другим пунктам. Это, в частности, касается жалобы на толкование положений Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), на основании которых [международный] арбитраж получил свои полномочия, и жалобы на несоблюдение этим арбитражем своего мандата. "Решение апелляционного суда Гааги по этим вопросам является окончательным", - заявили в суде.

Долгие годы разбирательств

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года было объявлено, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.

Один из основных аргументов РФ заключался в том, что арбитражная оговорка (то есть сама возможность создания международного арбитража), содержащаяся в ДЭХ, не могла применяться, поскольку РФ не ратифицировала этот международный договор. Кроме того, адвокаты, представляющие российскую сторону, обращали внимание на то, что ДЭХ не может защищать так называемые инвестиции, которые фактически являлись выводом денег из Российской Федерации для их последующего отмывания и ухода от налогов, а компании-пустышки истцов не могут расцениваться как иностранные инвесторы, подлежащие защите в международном арбитраже.

Ранее в Минюсте РФ, оспорившем решение по делу ЮКОСа, выразили надежду, что Верховный суд Нидерландов критически оценит позицию прокурора и примет взвешенное и обоснованное решение по российской кассационной жалобе, соответствующее основам международного права.

В феврале в заключительной части заседания перед судьями Верховного суда выступил уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека - заместитель министра юстиции Михаил Гальперин, который напомнил, что ЕСПЧ еще в 2011 году единогласно отказался признать дело ЮКОСа политически мотивированным и подтвердил отсутствие доказательств нарушений права собственности ЮКОСа, дискриминации в отношении компании и злоупотребления полномочиями со стороны российских властей.