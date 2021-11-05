Сенат парламента Узбекистана подтвердил, что инаугурация Мирзиёева состоится 6 ноября

ТАШКЕНТ, 5 ноября. /ТАСС/. Шавкат Мирзиёев, второй раз избранный президентом Узбекистана, вступит в должность в субботу, 6 ноября. В пятницу эту информацию подтвердила пресс-служба Сената (верхней палаты) парламента.

"Инаугурация президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится 6 ноября в 11:00 по местному времени (09:00 мск). На совместном заседании Сената и Законодательной (нижней) палаты парламента избранный президент Шавкат Мирзиёев принесет присягу на верность народу Узбекистана, церемония пройдет в большом зале заседаний нового здания Сената", - говорится в сообщении.

Накануне о проведении 6 ноября церемонии инаугурации сообщил ТАСС информированный источник.

В рамках инаугурации председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев проинформирует участников мероприятия о результатах выборов, согласно которым Мирзиёев набрал 80,12% голосов, и вручит ему удостоверение президента. После принесения присяги Мирзиёеву будут также вручены учрежденные в октябре текущего года отличительные знаки президентской власти - нагрудный знак и штандарт.

Очередные президентские выборы, в которых приняли участие пять представителей официально зарегистрированных в Узбекистане политических партий, прошли 24 октября. Помимо Мирзиёева, выдвинутого от Либерально-демократической партии, в выборах участвовали заместитель председателя Народно-демократической партии Максуда Варисова (получила 6,63% голосов), лидер национально-демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кадыров (5,48%), председатель Экологической партии Нарзулло Обломурадов (4,14%), глава социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") Бахром Абдухалимов (3,39%).