Виктору Януковичу предъявили обвинение в создании ОПГ

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора в пятницу сообщил о предъявлении нового обвинения экс-президенту страны Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

"Сообщение о подозрении [предъявление обвинения] направлено по последним известным местам жительства экс-президента [Виктора Януковича]. Также с целью надлежащего обеспечения подозреваемому права на защиту копии письменного сообщения о подозрении вручены его защитникам", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в состав преступной группы входили бывшие чиновники МВД, Службы безопасности (СБУ) и вооруженных сил. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года. Следствие считает, что действия подозреваемых "привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева, в том числе к причинению смерти 67 человек". "Всего от таких действий экс-президента пострадали 887 гражданских лиц и 132 сотрудника правоохранительных органов", - сообщил офис генпрокурора.

Кроме этого, бывшему президенту предъявлено обвинение "в организации террористического акта в отношении демонстрантов, которые 18 февраля 2014 года провели уличное шествие от площади Независимости к зданию Верховной рады в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года. "В результате теракта была причинена смерть четырем лицам и совершены покушения на умышленные убийства 10 человек", - отмечается в сообщении.

События на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. В результате за эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. После него Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Януковича уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили и сотрудников "Беркута". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признали вину ни по одному из пунктов. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.

После отъезда в 2014 году Януковича из страны правоохранительные органы возбудили в отношении него несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой бывшего президента.