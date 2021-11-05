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В Белоруссии признали экстремистским видеоролик с участием католического священника

Cвященник ранее уже получал 10 суток административного ареста за публикацию в Facebook

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Белорусский суд по заявлению прокуратуры признал экстремистским материалом видеоролик с участием католического священника Вячеслава Борока, сообщила в пятницу Генеральная прокуратура Белоруссии.

"По заявлению прокуратуры Россонского района видеоролик с наименованием "Молитва за Беларусь с Вячеславом Барком. 17.07.2021", размещенный на канале "Настоящая Беларусь!" в видеохостинге YouTube, признан экстремистским материалом", - отмечается в сообщении прокуратуры, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ксендз Вячеслав Борок служил в Россонском костеле (Витебская область). В декабре 2020 года священник получил 10 суток административного ареста за публикацию в Facebook, которую расценили как пропаганду или публичную демонстрацию нацистской символики или атрибутики.

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