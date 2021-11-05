Си Цзиньпин пообещал, что Китай продолжит помогать Сирии в восстановлении страны

ПЕКИН, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Китая намерено продолжить оказывать помощь Сирии в восстановлении страны и борьбе с пандемией COVID-19. Об этом в пятницу в телефонном разговоре с президентом Сирии Башаром Асадом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай продолжит оказывать помощь сирийской стороне в борьбе с COVID-19, а также поддержит страну в восстановлении и возобновлении ее развития", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"КНР поддерживает действия сирийской стороны по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и национального достоинства, и решительно выступает против попыток внешних сил вмешиваться во внутренние дела Сирии", - отметил Си Цзиньпин.

Сирийский лидер в ответ поблагодарил Китай за оказанную поддержку и заявил о том, что Дамаск приветствует участие китайских инвесторов в восстановлении страны.