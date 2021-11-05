Reuters: президент Чехии надеется исполнять обязанности до конца своего срока в 2023 году

ТАСС, 5 ноября. Президент Чехии Милош Земан в интервью чешской радиостанции Frekvence 1 заявил, что чувствует себя хорошо и надеется исполнять свои обязанности до конца срока в 2023 году. Как сообщило агентство Reuters, он, в частности, сообщил о готовности назначить нового премьера.

"На данный момент главная тема - назначение Петра Фиалы на пост премьер-министра. И я считаю, что с этим проблем нет. Я говорил некоторое время назад по телефону с [действующим премьером] Андреем Бабишем, он не хочет быть премьером, никто не хочет с ним вести переговоры", - приводит агентство Reuters слова Земана.

Ожидается, что президент в субботу примет в госпитале кандидата в премьеры Чехии от победивших на недавних выборах в стране двух коалиций либеральных партий Петра Фиалу и поручит ему сформировать новое правительство республики. Таким образом вопрос о временном снятии с Земана по состоянию здоровья полномочий главы государства, что предлагали в Сенате (верхней палате парламента Чехии), потеряет актуальность.

10 октября по неразглашенной причине 77-летний Земан был доставлен в отделение интенсивной терапии в Центральном военном госпитале в Праге. В четверг он был переведен в обычную больничную палату. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета.