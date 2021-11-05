Азербайджан передал Армении порядка 1,7 тыс. тел погибших в войне в Карабахе

БАКУ, 5 ноября. /ТАСС/. Баку передал Еревану после окончания боевых действий в Карабахе останки порядка 1 700 погибших военнослужащих, заявил в пятницу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"На сегодняшний день было обнаружено и передано около 1 700 тел погибших армянских военнослужащих", - сказал Байрамов в ходе конференции "44 дневная дорога к победе" в Баку. "В то же время, нам до сих пор ничего не известно о судьбе 4 тыс. граждан Азербайджана, пропавших без вести в годы первой Карабахской войны", - добавил он.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.