Защита Януковича опровергла факт предъявления ему новых обвинений

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Информация о предъявлении Государственным бюро расследований (ГБР) Украины нового обвинения экс-президенту страны Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы является неправдой. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил адвокат адвокатского объединения Авер Лекс, представляющего интересы бывшего главы государства, Виталий Сердюк.

"Распространенная Государственным бюро расследований информация о якобы сообщении сегодня, 5 ноября 2021 года, Виктору Януковичу подозрения (обвинения - прим. ТАСС) как руководителю организованной преступной группы - это очередной фейк со стороны правоохранительных органов. Никакие документы ни самому Виктору Януковичу, ни его представителям вручены не были", - заверил он.

По его словам, "правоохранительные органы с февраля 2014 года дезинформируют общество о якобы причастности Виктора Януковича к гибели людей во время трагических событий в 2014 году на "майдане" и об их расследовании". Сердюк назвал "странным" появление нового заявления на эту тему спустя восемь лет после указанных событий. "Столь поспешные и неуклюжие действия ГБР связаны лишь с тем, что власть на фоне падения собственного рейтинга пытается найти поддержку у той незначительной части электората, которая до сих пор считает "майдан" "поворотным событием" в истории Украины", - уверен Сердюк.

Ранее в пятницу пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что следователь ГБР заявил о предъявлении нового обвинения Януковичу как руководителю организованной преступной группы, уточнив, что оно направлено "по последним известным местам жительства экс-президента", а копия вручена его защитникам.

По версии следствия, в состав преступной группы входили бывшие чиновники МВД, Службы безопасности (СБУ) и вооруженных сил. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года. Следствие считает, что действия подозреваемых "привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева, в том числе к причинению смерти 67 человек". "Всего от таких действий экс-президента пострадали 887 гражданских лиц и 132 сотрудника правоохранительных органов", - сообщил офис генпрокурора.

Утверждалось также, что Януковичу предъявлено обвинение "в организации террористического акта в отношении демонстрантов, которые 18 февраля 2014 года провели уличное шествие от площади Независимости к зданию Верховной рады в поддержку голосования за возвращение к конституции 2004 года, в результате теракта была причинена смерть четырем лицам и совершены покушения на умышленные убийства 10 человек", - отмечается в сообщении.