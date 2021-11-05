Зеленский подписал закон об олигархах

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им ранее и принятый в парламенте закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Об этом глава государства сообщил в пятницу.

"Демократия - это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии", - написал Зеленский в Twitter.

При этом он добавил, что "сломать закон" не позволит.