Белый дом заявил, что США и Китай не намерены возобновлять работу закрытых генконсульств

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. США и Китай не обсуждают возможность возобновления работы закрытых ранее генконсульств в Хьюстоне (штат Техас) и Чэнду. Об этом заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Дин Либерман.

Ранее американская газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что о данном шаге могут объявить по итогам предстоящей встречи в виртуальном формате президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Это не соответствует действительности. Сообщения относительно возобновления работы консульств неточны. Ничего такое даже не рассматривается и не обсуждается", - приводит слова Либермана агентство Bloomberg. "До начала встречи мы обсуждаем различные вопросы на повестке дня, но могу вас заверить, что возобновление [работы] консульств не входило в число тем", - добавил представитель СНБ.

Вашингтон в июле 2020 года потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая в этом же месяце объявил о "зеркальной контрмере" - закрытии дипломатического представительства США в Чэнду.