В Киеве заявили, что ЕС исключит Украину из зеленого списка по ковиду на следующей неделе

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Совет Европейского союза на следующей неделе официально исключит Украину из так называемого зеленого списка стран по уровню распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба украинского МИД.

"Ожидается, что Совет ЕС официально предоставит соответствующую рекомендацию на следующей неделе. В то же время, окончательное решение относительно условий осуществления несущественных (туристических) поездок граждан Украины принимают государства - члены ЕС на национальном уровне", - говорится в сообщении.

По информации МИД, это решение было принято с учетом текущей эпидемической ситуации на Украине и общего ухудшения ситуации в Европе. Отмечается, что временные ограничения Европейского союза не являются отменой безвизового режима и касаются исключительно туристических поездок. В то же время, в случае улучшения эпидемической ситуации, ЕС может обновить зеленый список.

"Учитывая прогресс в кампаниях по вакцинации по всему миру, ЕС недавно изменил подход к временным ограничениям на туристические поездки и рекомендовал государствам - членам ЕС открыть границы для полностью вакцинированных путешественников при условии прохождения тестов при пересечении границ", - уточнили в МИД.

На Украине в последнее время фиксируются рекордные показатели случаев инфицирования коронавирусом. Второй день подряд медики регистрируют более 26 тыс. случаев заражения и почти 700 летальных исходов. Как сообщил в пятницу украинский Минздрав, за время пандемии в стране коронавирусом заразились более 3 млн человек. Сейчас большинство регионов Украины (15 областей и Киев) отнесены к так называемой красной зоне эпидемической опасности, где действуют самые строгие карантинные ограничения. Ожидается, что в ближайшее время в этот список могут быть внесены еще несколько регионов.