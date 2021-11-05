Итальянского писателя и публициста Савиано будут судить за оскорбление политика

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Итальянский писатель и публицист Роберто Савиано, прославившийся разоблачительной книгой о мафии Неаполя "Гоморра", предстанет перед судом за оскорбление лидера партии "Братья Италии" Джорджи Мелони. Такое решение принял суд на предварительных слушаниях, сообщает в пятницу телеканал Rai News 24.

Публицист обвиняется в клевете, в ходе одной из телевизионных передач он назвал политика и депутата парламента "мерзавкой". Первое заседание суда назначено на 15 ноября, уточняет телеканал.

Савиано прославился книгой "Гоморра", вышедшей в 2006 году. За изложенные в ней откровения о деятельности мафиозной группировки "Каморра" он был приговорен боссами к смерти, и с тех пор живет под постоянной защитой полиции. Тем не менее это не мешает ему активно участвовать в телевизионных шоу и вести бурную общественную деятельность. В своих эссе для ведущих итальянских и международных изданий он продолжает обличать коррупцию и проникновение мафии во властные структуры Италии.