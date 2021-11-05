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МВД Литвы призвало привлечь НПО к действиям по прекращению миграции на границе Белоруссии

По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, основной задачей стран Балтии и Польши является отражение гибридной атаки с использованием нелегальных мигрантов

ВИЛЬНЮС, 5 ноября. /ТАСС/. Международные неправительственные организации (НПО) могли бы шире участвовать в действиях по прекращению нелегальной миграции на границе Белоруссии. Об этом в пятницу во время встречи в формате онлайн со своими коллегами из Латвии, Польши и Эстонии заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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"Очень важно подключить к работе НПО, чтобы они не только помогали вовлеченным в нелегальную миграцию людям вернуться на родину, но и активно участвовали в мерах по прекращению потока нелегального трафика через восточную границу ЕС", - отметила Билотайте. Как утверждает пресс-служба МВД Литвы, партнеры поддержали Вильнюс в этих намерениях.

Основной задачей стран Балтии и Польши, по словам Билотайте, является отражение гибридной атаки с использованием нелегальных мигрантов и разъяснение международному сообществу новой ситуации в сфере миграции. "Мы должны обратить внимание международной общественности на то, что происходит с мигрантами в Белоруссии", - сказала министр.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции. С августа Литва начала применять тактику вытеснения нелегалов обратно в Белоруссию. После этого часть миграционного потока переориентировалась на Латвию и Польшу.

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