Генсек Совета Европы посетила границу Украины с Крымом

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, находящаяся с визитом на Украине, посетила границу с Крымом. Об этом в пятницу сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Была рада сопровождать Марию Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Совета Европы, во время поездки на административную границу с временно оккупированным Крымом [Украина считает Крым оккупированным Россией]", - написала Джапарова в Twitter.

По мнению замминистра, информация, полученная генсеком в ходе поездки, будет важна для оценки ситуации с правами человека в Крыму. "Надеюсь, что поездка будет способствовать подготовке будущего отчета генсекретаря о ситуации с правами человека в Крыму. Украина готова сотрудничать с СЕ для защиты прав человека в Крыму", - добавила Джапарова.

Пейчинович-Бурич прибыла на Украину 3 ноября. В МИД Украины сообщали, что она совместно с главой ведомства Дмитрием Кулебой "проведет переговоры по реализации резолюций Совета Европы, защите прав человека на временно оккупированных территориях Украины и другим актуальным темам взаимодействия Украины и Совета Европы". В четверг по результатам переговоров Кулеба сообщил, что Украина и Совет Европы договорились о начале работы над подготовкой нового совместного плана действий на 2023-2026 годы.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.