Президент Монголии выразил надежду, что дружба страны с Россией станет еще крепче

УЛАН-БАТОР, 5 ноября. /ТАСС/. Монголия надеется на процветание и укрепление дружбы с Россией. Об этом говорится в поздравлении президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха президенту России Владимиру Путину по случаю столетнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами. Текст поздравления был зачитан на торжественном приеме, который прошел в пятницу в пятизвездочной гостинице Улан-Батора Shangri-La.

"Сердечно поздравляю Вас и в вашем лице российский народ с исторической датой - столетием установления дипломатических отношений между Монголией и Россией, - говорится в поздравлении. - Уверен, что в ходе моего планируемого визита в декабре этого года мы сможем определить дальнейшие приоритеты наших двусторонних отношений, крупные проекты и мероприятия. Желаю, чтобы монголо-российские отношения процветали из поколения в поколение, а дружба между нашими народами становилась все крепче".

Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что установление дипломатических отношений между двумя странами, развитие взаимоотношений в соответствии с новыми принципами и нормами международных отношений оказали неоценимую поддержку непростому процессу восстановления в начале XX века суверенитета и независимости Монголии, а также ее признания.

"Каждый гражданин Монголии знает и хранит память об этом в своем сердце", - подчеркнул президент Монголии. Он также указал, что в новом веке богатая история и практическое сотрудничество расширяются на основе новой правовой базы и успешно развиваются на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства.

Кроме того, по его словам, Монголия видит возможность еще большей активизации торгово-экономического сотрудничества и реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта, инфраструктуры и энергетики. Президент Монголии также пожелал российскому коллеге крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего.